伝説の携帯機「ポケステ」がカプセルトイに登場　トロたちと再び“どこでもいっしょ”

1999年、小さな白い本体を握りしめ、ひたすら会話したり、赤外線通信で友人と名刺交換をしたりしていました。あの日々の思い出が、カプセルトイとしてよみがえります。

株式会社バンダイは、新商品「ポケットステーション どこでもいっしょミニチュアチャーム」を、2026年1月第5週より発売します。価格は1回400円（税込）。

■ 社会現象を巻き起こした「どこいつ」

PlayStationのメモリーカードとしての機能を持ちながら、単体でミニゲームも遊べる画期的な周辺機器として1999年1月23日に発売された「PocketStation（ポケットステーション）」。

中でも対応ソフト「どこでもいっしょ」の人気は社会現象となり、好きな「ポケピ（ポケットピープル）」を連れ歩いてコミュニケーションを楽しむ光景が多く見られました。

そんなゲーマーにとっての青春のアイテムが、約27年の時を経て精巧なミニチュアチャームとなって帰ってきます。

■ 画面にはトロやジュンたちの姿が 「開閉ギミック」も搭載

今回のカプセルトイ版は、本体サイズ約5cm。実機（約6.5cm）より一回り小さいサイズ感ですが、その造形は当時の雰囲気を忠実に再現しています。特筆すべきは、「開閉ギミック」が搭載されている点。操作ボタンを保護するあの蓋をパカパカと開け閉めできる仕様は、当時のユーザーなら思わず手癖で触ってしまうこと間違いなしです。

ラインナップは全9種で、カラーはホワイトとスケルトンの2パターンを用意。液晶画面風のデザインには、看板キャラクターの「トロ」はもちろん、歌が大好きな「ジュン」、オネエ言葉の「ピエール」、理屈っぽい「スズキ」、訛りが特徴的な「リッキー」といったおなじみのポケピたちが描かれています。

ボールチェーン付きなので、カバンやスマホにつければ、文字通り令和の世でも「どこでもいっしょ」が可能。当時自分が育てていたパートナーを探すもよし、コンプリートして並べるもよし。発売時期は2026年1月第5週を予定しています。

（山口弘剛）

