サッカーJ1のアビスパ福岡は5日、監督をつとめていた金明輝氏との契約を合意解約したことを発表しました。

金氏は2024年12月にアビスパ福岡の監督に就任。それまでは、サガン鳥栖の下部組織やトップチームを率いてチームの再建に尽力したほか、町田ゼルビアではヘッドコーチをつとめ、J1昇格やリーク戦での3位躍進を支えていました。監督就任初年度となった2025年シーズン、アビスパ福岡は12位につけました。

金監督の解任について、アビスパ福岡は「コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため」と発表。詳細について公表は控えるとしながらも「今回の事態を重大なものと受け止め、組織としての規律意識を改めて見直すとともに、コンプライアンス遵守の徹底と管理体制のさらなる強化に取り組んでまいります」と語られました。

あわせて金氏に対しても「この1年、クラブおよびチームの発展に尽力いただいたことに対し、クラブとして感謝の意を表します」と表明。当面の間は暫定的に、塚原真也ヘッドコーチがトップチームの指揮を執るとのことです。