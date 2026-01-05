竹内涼真、初恋の思い出告白 「好きだったのにライバル」になった理由を明かす
俳優の竹内涼真（32）が5日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（13日スタート／毎週火曜 後9：00）制作発表記者会見に登場した。ドラマの内容にちなみ、自身の“初恋”を明かした。
【集合ショット】華やかすぎる⋯！和装姿で登場した竹内涼真＆井上真央ら豪華出演陣
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
会見で初恋の思い出を聞かれた竹内は「俺より足が速かった」とフリップで出し、「すごいかわいかったんですけど、僕より足が速くて（笑）。困るんですよ」とまさかの告白。「小学生ってやっぱり足が速いとモテるんですよね。なのに、徒競走で僕に勝つんですよ。めちゃくちゃ迷惑（笑）」と苦笑い。
竹内自身の足が遅かったわけではなかったそうで、徒競走で足が早い人が集められる組で競争になっていたそう。「でも必ず負けるんです。小学校6年までずっと。だんだん好きだったのにライバルみたいになっちゃって。で、（その子が）最近結婚したらしいです」と、初恋の思い出を語った。
会見には井上真央（38）、瀬戸康史（37）、渡辺大知（35）も登場した。
