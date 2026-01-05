正月休みが明けた５日、企業や官公庁は「仕事始め」を迎えた。

物価高騰が長引く中、会社員らは賃上げや商売繁盛を祈願し、災害に見舞われた自治体は復興に向けて決意を新たにした。

商売繁盛の御利益で知られる東京都千代田区の神田明神は、朝から多くの人たちでにぎわった。

物流関連会社に勤める神奈川県厚木市の男性（４７）は、同僚約１０人と参拝。「近年は燃料費などのコストがかさんでいる。賃金アップに期待したい」。東京都練馬区の男性（６３）が役員を務める設備工事会社も、昨年は「トランプ関税」のあおりを受けた受注減少で苦しんだ。「平和な１年」を祈って熊手を求め、「一日も早く経営を安定させ、社員の雇用と幸せを守りたい」と力を込めた。

昨年、新しい職場に移ったばかりだという東京都北区の看護師の女性（３１）は「今年は厄年を迎えるが、前向きな気持ちを忘れずにいたい。干支（えと）にちなんで、何事も『ウマく』いく年になればいい」と笑顔で話した。

昨年１２月８日発生の青森県東方沖を震源とする地震の被災地である同県八戸市でも、関係者らが復興への願いを込めた。

市中心街のビルを拠点に和食店などを運営する金剛グループの大久保圭一郎代表（５９）は「地震が忘年会シーズンのピークを直撃し、痛手だった」と振り返る。発生日の夜、ビル４階の宴会場で冷暖房用の配管が壊れ、２、３階の店まで水浸しになった。複数店舗の補修や、冷蔵庫や皿の破損、相次ぐ忘年会のキャンセルで、損害は計約１５００万円に上ったという。

地震後、知り合いから食器を寄付してもらった。大久保代表は新年を迎えて気持ちを新たにし、「今年も八戸の食の魅力を発信したい。観光客に地元の雄大な自然も楽しんでほしい」と意気込みを語った。

地震では同市を中心に県内で計１８９４件の建物被害があり、ＪＲ八戸線が一時、全線で運休した。熊谷雄一市長は仕事始めにあたり、「被災された方々が一日も早く日常を取り戻すことが第一。観光ＰＲなどに努め、巻き返しを図っていきたい」と訓示した。