「羽織りのレパートリーない」人へ！【大人のハニーズ】40・50代の相棒！「上品アウター」

羽織りのレパートリーが少ないと、どうしてもコーデが単調に見えがち。とはいえ、冬のアウターは高額になりやすく、気軽に買い足しづらいのも本音です。そこでおすすめしたいのが、プチプラでも上品さをキープできる【ハニーズ】のアウター。今回は40・50代に向けて、“大人のハニーズ”として注目したいブランドの【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、毎日に寄り添うおすすめアウターをセレクトしました。

ゴールド金具とダイヤ柄キルトで上品に映える1枚

【GLACIER lusso】「キルティングコート」\8,900（税込）

ダイヤ柄キルトにゴールドカラーのジップが印象的な、大人の品格が漂うキルティングコート。中綿入りの軽やかな着心地ながら、ノーカラーデザインできちんと感もあり、カジュアルになりすぎないのが魅力です。ヒップまで覆う丈感で、寒さが厳しくなるこれからの季節はとくに頼りになりそう。裾サイドのボタンを外してスリット風にしたり、ウエストを絞ってシルエットに変化をつけたりと、着こなしのアレンジも楽しめます。

ふわふわ素材との切り替えで華やかに

【GLACIER lusso】「ファー切替ブルゾン」\5,980（税込・セール価格）

キルティングとふわふわ素材の切り替えが目を引く、華やぎ感のあるブルゾン。異素材ミックスでも派手になりすぎず、落ち着いた印象にまとまるのが大人世代に嬉しいポイントです。身幅にゆとりがあるので、厚手のトップスの上からでも羽織りやすそう。

