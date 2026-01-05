【豊臣兄弟！】藤吉郎と小一郎の強烈な光と影…“好かれたい” 野心の兄vs“正しくありたい” 理性の弟を考察

2026年1月4日（日）から始まった、新しい大河ドラマ『豊臣兄弟』。「光る君へ」、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺」と、2年間“文芸大河”が続いたので、“戦国大河”ファンからは「待ってました！」の声があがっていました。

そして、三英傑（信長・秀吉・家康）が主人公のドラマは食傷気味なので、“センターの人物”ではなく、周囲の人にスポットライトを当てた物語に期待…という声も。

有名な戦国大名・豊臣秀吉を支えた“最高の補佐役”で、弟の秀長が主人公という設定に、「実は、秀長ファン」という人も多いようです。

番組ポスターは兄弟が仲良く笑っているビジュアルでしたが、ドラマの初回から、兄弟の“光”と“影”の強烈なコントラストが描かれましたね。

ロゴデザインに、真っ赤な「！」が置かれているように、“弟が主役”の大河。初回「二匹の猿」を振り返り、兄弟を考察してみました。

フレッシュで斬新なオープニングアイデアに魅了

新しい大河がスタートすると、注目してしまうのがロゴやオープニング映像。

公式サイトによるとこのロゴは

「兄弟が共に築き上げた偉業、そして『陰の立役者』としての弟の重要性を強調する新たな視点」

を表現しているそうです。

文字のひび割れのような模様は「秀長の代表的な城、大和郡山城天守」から取ったものだそうで、「下から上へと順に積み上げられた石垣が、農民から天下に這い上がっていく豊臣家と重なるのではないかと考えました。」とのことです。

確かに、“二人の兄弟が徐々にのし上がっていく。でも、主役は「弟」！”の意図が伝わってきますね。

NHK大河『豊臣兄弟！』公式サイトより

また、オープニングは、猿が登場する絵画タッチのアニメーションから始まったのも斬新（作家は今津良樹さん）でした。青空、白い雲、空を飛ぶ鳥、全力で走る猿、……風や土の匂い、陽光の暖かさなどが、画面を通して実写よりリアルに伝わってくる映像だったと思います。

さらに、実写と柄・絵画などとのコラージュ映像。昔の大河の重厚なオープニングを思い出すと、新しい印象を受けました。「べらぼう」もオープニングがコラージュ映像で、節目節目にデザインが変化していましたが、今回はどう変化していくのかも注目です。

▪️時々登場する「風車」が小一郎のイメージアイコン▪️

ところで、随所に登場し気になったのがカラフルな「風車」。ドラマのポスターでも小一郎が持っていましたし、オープニングでも登場。本編でも直（白石聖）と話している側の草むらに無造作に数本刺さっていたり、土饅頭の側にも刺さっていたり。

「この風車は何？」と感じた人もいるようです。

これは、兄弟をイメージするアイコンとして藤吉郎は瓢箪、小一郎は風車としたそうです。（NHK名古屋局の豊臣兄弟ポスター撮影コーナーの説明書きより）

小一郎が幼少期を過ごした故郷、尾張の中村から着想を得たとか。NHK名古屋局では、ご当地限定のポスターとこの風車とともに記念撮影ができるそうです。

何度も登場した「風車」。NHK大河『豊臣兄弟！』公式サイトより

初回から“兄”と“弟”の違いがくっきりと

初回「二匹の猿」の感想で一番多かったのは「テンポがいい」。

そして「藤吉郎（池松壮亮）と小一郎（仲野大河）の演技がうまい」「織田信長（小栗旬）がかっこいい」など。笑ったのが「柴田勝家だけ “本物連れて来た”」という感想（山口馬木也さんです）。そっくりでしたね。

初回前半、「二匹の猿」は、8年ぶりの再会を感じさせない、ノリツッコミのように会話を弾ませる兄弟の様子が描かれました。遠慮のなさはいかにも、“兄弟”なんだなと感じるシーン。

明るくて調子がよくてパワフルだけれど、平気でウソを付き悪びれない兄・藤吉郎。真面目で落ち着いていて、揉め事の仲裁に入ると両方の味方をしつつ全員が納得する采配の手腕を発揮する弟・小一郎。

“素早く自分の利になるよう秒で頭を回転させる兄”と、自分というよりも“皆が満足するように知恵を巡らせ解決する弟”の違いが明確に描かれていましたね。

「珍しく子役のいない大河だ」という声も。けれども、“幼少期の仲睦まじい兄弟”時代から描いていたら、突然戻って来た兄ととまどい怒りすら覚えている弟の、二人のコントラストはテンポよく伝わってこなかったかもしれません。

NHK大河『豊臣兄弟！』公式サイトより

「野心と情熱」の兄 vs「理性と正しさ」の弟

8年前、土豪・坂井喜左衛門（大倉孝二）の屋敷から仏画を盗み姿を消した藤吉郎。そのせいで、残された家族は“盗人の身内”として蔑まれ肩身の狭い思いをして生きて来ました。

そんな兄に対抗する気持ちもあったのでしょう。正しく生きて来た小一郎。

戦が始まり戦場に向かう村人たちに対し、「戦場では盗みばかり」と出向きません。兄への長年の怒りと、自分は兄のようになるまいと「理性」を働かせます。

けれど、姉とも（宮澤エマ）に「甘ったれたこと言ってないで、戦に行き銭や食いもんをとってこい！」と怒られます。満足に食べられない極貧生活の中で、正しく生きる「理性」など何の役にも立たず、腹も膨れず、家族を救うこともできない現実。

そんなとき、兄が、飄々と何事もなかったかのように戻ってきました。「久しぶりじゃの、小一郎！」と、太陽のように弾ける笑顔で。

盗人として罵られ泥沼に落ちても這い上がってきた兄。「わしが仕えておるのは、織田信長様（小栗旬）じゃ」と誇らしげに笑います。

極貧生活を抜け出すには、細々とまじめに暮らすではなく、まずは「力だ！」とばかりに。

けれども、藤吉郎の野心と自信に満ち溢れた明るい笑顔に、どこか虚勢をはっている痛々しさや薄氷を踏むような危うさを感じてしまいました。

情熱や野心という、移ろいやすいもので人を魅了し動かしていこうとする兄と、理性や采配で正しき方向に人を導こうとしていく弟。

「この先、同じ方向を見て歩んでいっても、交わることはないのでは」と感じさてしまいました。

NHK大河『豊臣兄弟！』公式サイトより

「兄の中に潜んでいる何者か」に恐怖を感じた弟

柴田勝家の屋敷で盗みがあり、疑いをかけられる藤吉郎。兄の潔白を証明するため、小一郎は持ち前の洞察力で「次に狙われるのは丹羽長秀（池田鉄平）の屋敷」と報告します。

真夜中、泥棒を捕まえるべく清須城の厠で張り込みをする兄弟。

「偉くなってどうしたいんだ」と聞く弟に、「家族に腹いっぱい飯を食わせたい。もっと偉くなったら村の連中にも。もっともっと偉くなったら……どうしたらええんかの。」と兄。

「皆を喜ばせたい。ありがとうよくやったといわれたい。皆から好かれたい。もう嫌われたりしとうない」

これは藤吉郎の本音なのでしょう。胸が痛む場面でした。小一郎は寝てましたが。もしかしたら、この兄の本音に、答えあぐねて寝たふりをしたのかも……とも思ってしまいました。

「嫌われたのは兄者のせい！」という怒りと、8年間その汚名返上のため“出世すること”だけを考え、百姓とばかにされても見下されても、ただひたすら孤独に戦ってきた兄への同情との葛藤で。

盗賊であり間者だった者の正体は、藤吉郎に優しく握り飯を分けてくれていた織田家の台所方、横川甚内（勝村政信）でした。

小一郎は、灯を持たずに夜廻りをする横川を疑い問い詰め斬られそうになりますが、藤吉郎が割って入り、何の躊躇もせずばっさりと斬り捨てます。

血まみれの顔で振り返り、無表情のまま静かに「だいじないか」と。いかにもお調子者の陽キャから豹変した表情の怖さは、さすが池松さん。

恩人でも迷いなく斬り捨てる冷酷さや、犯人を斬り捨て手柄をあげたい強い野心。小一郎が「兄の中にいる何者か」にはじめて恐怖を覚えた場面ではないでしょうか。

手の震えが止まらなかったのは、「わしがおそろしかったのは、兄者じゃ」だったから。

輝くように明るく見えた藤吉郎の本質と抱える闇の深さに、恐れを抱いた小一郎のセリフが、今後の展開を予言しているようでした。

NHK大河『豊臣兄弟！』公式サイトより

最後に……

“光”の中で、調子よく出世を目指していく藤吉郎の笑顔の裏に潜む、劣等感や好かれたいという承認要求。見返してやる、上へ上へ登っていくという強い野心。

反面、小一郎は、“影”の中で、感情を律し理性を保ち、周囲を観察し、争いを采配する能力や洞察力を発揮していく。

NHK大河『豊臣兄弟！』公式サイトより

兄が「光」を増せば増すほど、弟の「影」は濃さを増していく。このコントラストの強さを打ち出した初回の「二匹の猿」。

「大河の初回は、最終回の大きな布石に」とよくいわれます。今後がどうなっていくのか展開が楽しみですね。