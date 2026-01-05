ÀÄ»³³Ø±¡/È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤È¡¢¥¿¥¹¥HD¤ÎÇ§ÃÎÅÙ/¼ý±×Æ°¸þ¤Î´ØÏ¢
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤âÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬À©¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î3Ç¯Ï¢ÇÆ¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÊª¸ì¥³¡¼¥Ý¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ï¡¢¹ª¤ß¤Ë¡ÖÁÛµ¯Î¨¡×¤ò¹â¤á¤ë¼êË¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë
¡¡µ×Êý¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¹¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê166A¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹¡¢¥¿¥¹¥HD¡Ë¤òÇÁ¤¤¤Æ¸«¤¿¡£2024Ç¯4·î¡¢¥¿¥¹¥¡Ê¿·ÃÛÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¸³«¡Ë¤È¿·ÆüËÜ·úÀß¡Ê»ñ»º±¿ÍÑ·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¸³«¡Ë¤Î¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥¹¥HD¤ÎPRÂç»È¡ÊCMÅù¤Ç³èÆ°¡Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Î¦¾åÉô´ÆÆÄ¤Î¸¶¿¸»á¡£PRÂç»È¤Î¥¿¥¹¥HD¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¡¢»ä¤Ê¤É¤¬Ì¯¤Ë¸À¤¤¤Þ¤ï¤¹¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¤³¤¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¼Ò¡Ê¥¿¥¹¥HD¡Ë¤¬Â°¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊË¡µ¬À©¤¬Íí¤Þ¤ê¹ç¤¦¤¦¤¨¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤ºÈó¸úÎ¨¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯»Ä¤ëÎÎ°è¡£»ä¤¬PRÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥¹¥¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤·¤ÆSaaS¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DX²½¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¡×¡£
¡¡¥¿¥¹¥HD¤ÎDX²½¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦°ìºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¡ØÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖTASUKI FUNDS¡×¥¿¥¹¥¥¥ã¥Ô¥¿¥ë½Å»ë·¿Âè10¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É#1¤ÎÅê»ñÊç½¸¤ÎÃÎ¤é¤»¡Ù¤È¤¤¤¦»Üºö¤Ë¾ÝÄ§Åª¡£
¡¡¡ÖÅìµþËÏÅÄ¶è¤ÎÅÚÃÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¼èÆÀ¡£·úÃÛ³ÎÇ§¤ÎÇ§²Ä¤ò¼èÆÀ¡£Ãå¹©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò±¿ÍÑ´ü´Ö¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅê»ñ¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡´ü´ÖÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¡£±¿ÍÑ´ü´Ö¤¬ÍÑÃÏ¼èÆÀ¡ÁÃå¹©¤Þ¤Ç¤Î4¡Á5¥«·î¤ÈÃ»´ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ñ¶â¤ÎÎ®Æ°À¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼¡Âè¡£Í¥ÀèÎô¸åÊý¼°¤ÇÊç½¸¶â³Û1500Ëü±ß¡Ê150¸ý/°ì¸ý10Ëü±ß¡Ë¡¢Í½ÄêÊ¬ÇÛÎ¨5.0%¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî2´ü´Ö¤Î¼ý±×Æ°¸þ¤Ï½éÇ¯ÅÙ:2024Ç¯9·î´ü¡ÖÇä¾å¹â474²¯5500Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×40²¯6500Ëü±ß¡¢16±ßÇÛ¡×-¡Ö56.8%Áý¼ý¡¢116.8%Áý±×¡¢36±ßÇÛ¡×¡£º£9·î´ü¤Ï¡Ö35.0%Áý¼ý¡Ê1004²¯5000Ëü±ß¡Ë¡¢24.8%Áý±×¡Ê110²¯±ß¡Ë¡¢40±ßÇÛ¡×·×²è¡£
¡¡¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼ÒÀïÎ¬¤Ï¡¢Ãå¼Â¤ÊÊâ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îß¿ÊÇÛÅö¤òÆ³Æþ¡£¡Ö1³ôÅö¤¿¤êÅö´üÍø±×¤Î40%°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤ËÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¡ÊºòÇ¯½ª¤êÃÍ¡Ë¤Ï799±ß¡£»ý³ô²ñ¼Ò²½½éÃÍ¤Ï670±ß¡£25Ç¯1·î¤Ë852±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì°ìÂ©Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤ÏÆÉ¼Ô½ô»á¤ËÇ¤¤»¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦
¡¡PRÂç»È:¸¶»á¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤éYahoo¤ÏNumberWeb¤Îµ»ö¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤ÇÊó¤¸¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Î¦¾åÉô¤ÎÎÀÊì¤òÌ³¤á¤ë:¸¶ÈþÊæ»á¤È¸¶»á¤Î¤Ê¤ì¤½¤áÏÃ¤À¡£¸¶»á¤ÏPRÂç»È¤ÎÇ¤¤òº£Æü¤âËô¡¢²Ì¤¿¤·¤¤Ã¤¿¡£