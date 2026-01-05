櫻坂46・松田里奈とトラムでおでかけ？ 1st写真集『まつりの時間』新規カット解禁
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より、新規カットが解禁された。
【写真】松田里奈、少し照れながらのランジェリーカット
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。改めて彼女のかわいらしさを発見できる写真集となっている。
解禁されたのは、お気に入りのニットに身を包み、トラムを楽しむ姿。現地では通勤などに使われているトラムだが、この日は朝一番の便で、幸運なことに貸し切りに。写真集本編には、この他にも、一緒にトラムに乗ってお出かけしているようなカットが収録されている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より1月20日発売。価格は2445円＋税。
【写真】松田里奈、少し照れながらのランジェリーカット
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
解禁されたのは、お気に入りのニットに身を包み、トラムを楽しむ姿。現地では通勤などに使われているトラムだが、この日は朝一番の便で、幸運なことに貸し切りに。写真集本編には、この他にも、一緒にトラムに乗ってお出かけしているようなカットが収録されている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より1月20日発売。価格は2445円＋税。