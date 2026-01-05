１２月３１日、楊柳青古鎮で行われた年越しイベントの会場。（天津＝新華社記者／李然）

【新華社天津1月5日】中国天津市の楊柳青古鎮は京杭大運河南運河沿いにあって長い歴史を持ち、特に木版年画で広く知られている。水上輸送の要衝であった天津には南北の商人が集まり、各地の文化が混ざり合った。水運が全盛だった明清時代、繊細な筆致で縁起の良い意味が込められた年画は、運河に沿って全国で販売された。

地元の観光開発企業、天津郁文楊柳青古鎮文化旅遊開発の高傑（こう・けつ）総経理によると、1〜3日の元日連休中、古鎮では美食やパフォーマンス、マーケット、無形文化遺産、年画、民俗、ランタンなどの要素を集めた80を超えるイベントを企画した。

ここ数年、天津市西青区は文化・観光産業を戦略的な基幹産業としていち早く整備し、伝統文化の活性化と発展を推進し、特色が鮮明な文化・観光目的地の形成を進めてきた。

2025年の春節（旧正月）から、楊柳青古鎮風景区では8街区にわたる120軒余りの店舗と29の院落式（中庭型）建築の改修を相次いで完了させた。施設の充実や街並みの美化、文化要素の導入や体験の革新を通じて、古鎮は新たな投資や業態を呼び込むだけでなく、観光客が「訪れたい、滞在したい、楽しめる」場所となり、伝統の継承と革新を通じて消費の活力を引き出している。（記者/宋瑞）

１２月３１日、楊柳青古鎮を散策する観光客。（天津＝新華社記者／李然）

１２月３１日、楊柳青古鎮でパフォーマンスを披露する出演者。（天津＝新華社記者／李然）

１日、楊柳青古鎮で行われた年越しイベントの会場。（天津＝新華社記者／李然）