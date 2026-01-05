鈴木奈々、3億円の自宅を初公開「18歳から頑張って貯めてきた」
タレントの鈴木奈々が、6日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】番組内で発表！“新レギュラー”登場シーン
ゲストの仰天トークでは「18歳から頑張って貯めてきた」という鈴木が購入した3億円の自宅の写真を初公開。巨大なリビングやダイニングにスタジオ出演者も驚く。
また、4月に25周年を迎える同番組は、新たに番組に加わる“新レギュラーメンバー”をサプライズで発表。番組内では、“新レギュラー”のヒントもOAの各所で公開する。
番組には、MCの笑福亭鶴瓶、アシスタントの杉原凜アナウンサー、瀬戸朝香、中山秀征、南沙良、出口夏希、一ノ瀬颯、若槻千夏、吉村崇（平成ノブシコブシ）、松井玲奈、津田篤宏（ダイアン）、中川安奈、小宮浩信（三四郎）、福田麻貴（3時のヒロイン）、丹生明里、鈴木が出演する。
