元NHK・中川安奈アナ、芝居初挑戦で“体当たりシャワーシーン” 『世界仰天ニュース』新レギュラーも発表
元NHKアナウンサーの中川安奈が、6日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】番組内で発表！“新レギュラー”登場シーン
4月に25周年を迎える同番組は、新たに番組に加わる“新レギュラーメンバー”をサプライズで発表。番組内では、“新レギュラー”のヒントもOAの各所で公開する。
番組に視聴者から多数寄せられた、身近に潜む危険の数々を豪華ゲストが再現VTRで演じる。松井玲奈は鼻血で詰めたティッシュで大絶叫。炭酸水で大ピンチに陥った女性を福田麻貴が演じるほか、折り畳み自転車で恥ずかしい事態に見舞われた女性を丹生明里が熱演。「初めて芝居に挑戦しました」と語る中川は、濡れた髪にあるものが絡まって大パニックになった女性役で体当たりシャワーシーンに挑戦する。また、料理中に救急搬送された女性を演じる鈴木奈々の「私の演技にNGが出て…」というスタッフへの大クレームにスタジオが笑いに包まれる。
そのほか、企画「仰天チェンジコンテスト」、2024年１月に羽田空港で起きた航空機衝突事故での救出劇の再現などを放送する。
