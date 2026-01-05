洋裁が趣味の松下奈緒、正月は1日半かけてコートを制作 完成品にスタジオ驚き「これ手作り!?」
俳優の松下奈緒（40）が、5日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42 生放送）に出演。今年の正月の過ごし方を明かした。
【全身ショット】軽やかなコーデで年末の大阪に登場の松下奈緒 2026年は連ドラで開幕
きょうから放送スタートする月10ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00）で主演を務める松下と、共演の桜井ユキが登場した。MCの青木源太アナから初出しエピソードを求められた松下は「元日、2日にかけてコートを作りました」と告白。”コートを作る”という耳慣れない言葉にゲスト陣もきょとんとした様子を見せた。
続けて「趣味で洋裁、ミシンをずっとやってるんですけど、もう3年くらい」と説明。番組では、1日半かけて完成させたコートの画像が公開され、それを見た青木アナが「これ手作り!?」と驚いていた。さらにハイヒールのリンゴが「私のも作ってください！」と依頼し、スタジオの笑いを誘った。
青木アナから「実際に着るわけですよね？」と聞かれた松下は「着ます」と笑顔で答えていた。
