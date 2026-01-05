二足歩行で立ち上がり、飼い主さんを見つめていたというポメラニアンさん。撮影しながら、ジワジワと近づいてみた結果…愛くるしい外見とは裏腹！？まさかの展開が話題になっているのです。

飼い主さんの気持ちを味わえるかのような、臨場感のあるその光景は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねと反響が寄せられることとなりました。

【動画：二足歩行で立つ犬に近づいてみた結果→まさかの『殴りかかってくる光景』】

二足歩行で立つ犬に近づいてみた結果…

Xアカウント『@pomepomePicardy』に投稿されたのは、ポメラニアン「ピカルディ」くんのお姿。

『二足歩行の犬』として名高いピカルディくん、この日もあざとさと可愛さ、そして安定感に定評のある二足歩行姿で飼い主さんを誘惑していたのだそう。

想定外だった『まさかの展開』が話題に

まんまとその可愛さに釣られた飼い主さんは、カメラを構えながらジワジワと近づいてみたのだそう。

可愛いが迫ってくるその光景に思わず見惚れてしまっていたという飼い主さんですが…。

いよいよ、ピカルディくんのふわふわに触れることができそうな距離まで近づいた次の瞬間…。

なんと小さなおててをブンッと振り上げて、パンチを繰り出したというのです。

つい1秒前までのぬいぐるみのような愛くるしさはどこへやら…まるで戦士の如く、素早く重いマッハパンチを繰り出したというピカルディくん、飼い主さんは思わず『皆さんはポメラニアンに殴られた経験はお有りですか…？？？』とポツリ。

たった9秒間にピカルディくんの得意技、愛くるしさ、お茶目さがぎゅっと濃縮されたその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「マッハパンチだ！」「可愛い感じかと思ったら結構ガチめのパンチだったｗ」「怖ろしく速い可愛さ 俺じゃ無くても見逃さないね」「そこはもう私の間合いだ」「ご褒美です」「いいなぁ…（？）」「可愛い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

二足歩行が上手すぎる！個性溢れる男の子♡

2021年5月25日生まれのピカルディくんは、甘えん坊で個性溢れる男の子。二足歩行にもさまざまなバリエーションがあり、最近では『世界一尊い小さく前ならえ』も披露されたのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすピカルディくんは、日々多くの人々にポメラニアンの魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomepomePicardy」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。