テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」が５日、放送され、レギュラーコメンテーターの元テレビ朝日社員玉川徹氏と月曜コメンテーターの石原良純氏がタメ口でやり合うシーンがあった。

番組では米国によるベネズエラ攻撃を話し合った。前嶋和弘上智大学教授がゲスト出演し、「アメリカという国が原理原則を超えて変質した。日本としてトランプ政権に対してノーと言えないのか、しっかりノーと言うのか。なかなか決めにくい状況です。台湾のこともウクライナのこともある。われわれは原理原則に戻らないといけない」などと述べた。

「新外交イニシアティブ」代表のコメンテーター猿田佐世氏は「一国で言うのは難しいと思う。世界の大半はまずいと思ってるし、アメリカにおべっかを使ってる国だってまずいんだと、国際法違反だと思っているので。そういう国と協力してこれはまずいんだと、国際法違反だと言っていかないと中国やロシアに何も言えなくなると思います」と話した。

石原氏は「主張するんだったら僕らが備える心構えができるのか。僕だって原理原則のほうがいいと思います。そのためには日本国をどういうふうに作るのかということをしないで、今のままでやったって誰にも相手にされないですよ」と現状のままでは説得力を欠くのではとの考えを示した。

すると玉川氏が「例えば仮想敵を中国にして、日本がいくら軍事費を増やしたって中国には勝てませんよ」と疑問を呈した。持っていたペンを机に置き、乾いた硬質な音が響いた。石原氏が「勝つわけじゃないよ」と応じると、玉川氏は「じゃあ、どうする」と石原氏の考えを求めた。

石原氏は「侵攻されないでしょうけどね、まず。尖閣諸島のことは分からないけど。海へ出てくるでしょうから、中国だって。そのなかで日本の暮らしをどうやって保っていくのか、覚悟を持ってから言わないと」と述べた。