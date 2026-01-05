ラグビー・リーグワンの東京ＳＧは５日、元日本代表のＣＴＢ中村亮土（３４）、ＳＨ流大（３３）が２０２５−２６シーズを持って現役を引退すると発表した。８日に引退会見を開く。

チームの公式ホームページで「両選手ともチームの主将を努めるなど、これまでチームへ大きな貢献をしてきました。両選手の意思を尊重し、シーズン途中のこのタイミングで、今シーズン限りでの引退発表となりました」と説明。「今シーズンが現役最後のシーズンとなりますので、残り少ない機会となりますが、是非、両選手の雄姿を目に焼きつけに、スタジアムへお越しいただけますと幸いです」と記した。

流は２０１５年から１１シーズン、中村は１４年から１２シーズン在籍した。

◇流大（ながれ・ゆたか）１９９２年９月４日、福岡県久留米市出身。ＳＨ。熊本・荒尾高から帝京大４年時に主将で大学選手権優勝。サントリー（現東京ＳＧ）に進み、１７年に日本代表初キャップ。１９年Ｗ杯日本大会ではリーダー陣の一員として日本の決勝トーナメント進出に貢献した。

◇中村亮土（なかむら・りょうと）１９９１年６月３日、鹿児島市出身。ＣＴＢ。鹿児島実から帝京大では大学選手権優勝四度。４年時には主将を務めた。サントリー（現東京ＳＧ）へ進んだ。大学時代の１３年に日本代表初キャップ。１９年Ｗ杯日本大会で日本代表の主力で活躍した。