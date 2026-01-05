ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）ががんを宣告された時の心境を明かした。

ロバーツ監督は現役引退から１年後の２０１０年、３７歳の時に血液がんの一種であるホジキンリンパ腫と診断された。ポッドキャスト番組「Ｄｏｕｂｌ３ Ｃｏｖｅｒａｇｅ」に出演した世界一指揮官は「あれは私の人生で大きな時期で、私はがんを患っていて幼い子どもが２人います。がんという言葉を聞くと、みんな『死ぬんじゃないか』と思うものです。それが私にとっては怖かったです。化学療法と放射線治療を受け、がんを克服しました。私はがんの生存者です」と語った。

がんを乗り越えたロバーツ監督は翌１１年にパドレスのコーチとして現場復帰。「それが私のコーチングキャリアの始まりであり、それは予想もしていませんでした。日々の生活を送りながら、集中力を保とうとしていました」と指導者になることは想定外だったという。

コーチとして実績を残し、１５年１１月にドジャースの監督に就任。ここまで１０シーズンで３度もワールドシリーズを制し、ＭＬＢ界きっての名将となった。「どんなスポーツにもない。どのチームもロサンゼルス・ドジャースほど期待していない」と常勝軍団を率いる重圧も打ち明けたロバーツ監督は「僕にとっては、あの人たち（ドジャースナイン）がスーパースターで最高の働き手だから、ただ幸運だと思います」と改めて選手に感謝した。