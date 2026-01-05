濃厚豚骨×鰹節･煮干しの“奥深い味わい”『魚介とんこつらーめん』新登場/ 期間限定【幸楽苑】

ラーメンチェーン「幸楽苑」は、1月8日から新商品「魚介とんこつらーめん」を全店で発売する。期間限定商品として販売し、価格は税込790円。

2026年の新商品第1弾で、濃厚豚骨スープに鰹節と煮干しを組み合わせて仕上げた商品。単品のほか、餃子やチャーハンなどのセットも取り扱う。また、追加トッピングとして節粉(ぶしこ)も販売する。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「魚介とんこつらーめん」商品概要〉

豚ガラを炊き出した濃厚豚骨スープに、鰹節と煮干しを合わせたもの。風味豊かなスープに仕上げており、背脂の甘みとコクが引き立つという。節粉の追加(+30円)で、さらに魚介の風味を楽しめるとしている。

◆「魚介とんこつらーめん」790円

「魚介とんこつらーめん」

◆「魚介とんこつらーめん餃子セット」990円

※通常価格1,070円⇒ 990円…80円お得

「魚介とんこつらーめん餃子セット」

◆「魚介とんこつらーめんチャーハンセット」 1,090円

※通常価格1,160円⇒ 1,090円…70円お得

「魚介とんこつらーめんチャーハンセット」

◆「魚介とんこつらーめんミックスセット(餃子とチャーハンのセット)」1,290円

※通常価格1,440円⇒ 1,290円…150円お得

「魚介とんこつらーめんミックスセット(餃子とチャーハンのセット)」

◆「節粉」+30円

「節粉」

【販売期間】2026年1月8日(木)から期間限定

【対象店舗】「幸楽苑」全店

※「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンの取り扱いがない。

■「幸楽苑」店舗検索ページ

