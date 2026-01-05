「めじ！聞いてる？！」小鳥たちが会話しているよう「仲良しさんなんですか」「聞いてなさげだ…」
「めじ！聞いてる？！」
そんなひと言とともに水場に並んでとまるメジロとヤマガラの写真が「X」に投稿されました。投稿主のアフレコのせいか、ヤマガラさんが身体ごとメジロさんの方に向けてクチバシをあけているせいか、本当に隣に話しかけているようなユーモラスな一場面に見えてきます。メジロさんがどこ吹く風でそ知らぬ顔をしているような雰囲気なのがまたおかしみを感じさせますね。
「メジロさんとヤマガラさん 仲良しさんなんですか 知らなかった」
「笑笑笑 聞いてないよね ヤマちゃん…」
「聞いてなさげだ…」
楽しいコメントがリプライ欄に届きました。
二羽の小鳥を写した写真をポストしたのはぽかりさん（@poccali）。ぽかりさんは働きながら鳥の写真を撮影し、SNSに投稿しています。
ぽかりさんに撮影時のことをお聞きしました。
いっしょに水浴び
――撮影場所は？
場所はある公園内の野鳥用の水場です。
――素敵なアフレコでした、実際にはどんな状況だったのですか。
先にヤマガラが水浴びしていた所にメジロもやってきて、しばらくいっしょに水浴びをしていました。その際に一瞬ヤマガラがメジロに何か言っているような瞬間を撮ったのがこの写真です。
――この後はどうなりましたか？
この後もしばらくいっしょに水浴びをして先にヤマガラが水場を去り、その後メジロも去りました。
今冬、撮りたいものは
「今冬も鳥達が楽しそうにしている写真を撮りたいです」と話すぽかりさん。アカウントのタイムラインにはメジロをはじめ、冬の寒さの中でもさまざまな鳥たちが元気に生きる様子を写した写真が日々投稿されています。
（まいどなニュース特約・山本 明）