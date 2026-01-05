西武の西口文也監督（53）が5日、今オフにポスティングシステムを申請して米大リーグ移籍を目指していた今井達也投手（27）と郄橋光成投手（28）の去就が決定したことについて言及した。

アストロズと3年総額5400万ドル（約84億9000万円）で契約合意に達した今井については「向こう（アメリカ）でどういう投球をしてくれるか、今から楽しみ。ワクワクしています」と期待した。

一方で、前日4日に今オフのメジャー移籍を断念、西武残留の契約合意を発表した郄橋には「本人としては残念な気持ちでいるかもしれないですが、私やチームにとって大きな戦力が戻ってきてくれたというのは心強い」と歓迎した。

広池浩司球団本部長（52）も「今井は夢が叶ってよかったなと思います。米大リーグで投げてる姿を見たい。活躍してほしい。郄橋は、電話で話して、もうすでに気持ちを切り替えてしっかりと自主トレをしてくれている。キャリアハイの数字を出してほしいと思っていますし、期待できるのかなと思っているので、非常に楽しみです」とそれぞれの道を選択した2人にエールを送った。（上岡真里江）