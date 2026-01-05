²á·ã¤Ê­à¤·¤áÆì¿åÃå­á¤¬ÏÃÂê¤ÎÆü²¼Éô¤Û¤¿¤ë(X@hotaru_kusakabe¤è¤ê)

¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆü²¼Éô¤Û¤¿¤ë¤¬­à¤·¤áÆì¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤¿·¯¤Ï¡¢2026Ç¯¡ÚÂçµÈ¡Û¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤¹ÈÇò¤ÎÉÛ¤Ë¤·¤áÆì¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸±¦¤¬¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ·Á¿åÃå¤Î¾å¤«¤é¤·¤áÆì¤ä²Ö¾þ¤ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤á¤Ç¤¿¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤Î²á·ã¤Ê¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö±¿µ¤¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÇÒ¤Þ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡¡ÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡ÄÅ·ºÍ¡×¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤ï¤¡¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦Å·½÷ÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æü²¼Éô¤ÏIQ(140)¤ò¸Ø¤ê¡¢´Á»ú¸¡Äê1µé¤ä1µé¾®·¿Á¥ÇõÌÈµö¡¢¥¬¥¹ÍÏÀÜ¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ê¤ÉÁ´Éô¤Ç45¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ­¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ°Û¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é▶¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤¿·¯¤Ï¡¢2026Ç¯¡ÚÂçµÈ¡Û¡×