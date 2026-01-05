¡ÖÂÇÇË¡×¡¡À¾Éð¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÈ¯É½¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¡ÖÂÇ¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Ç¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÂÇÇË¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Öºòµ¨¤Ï¡¢¼éÈ÷¤«¤é¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢Ìî¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡ØÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨63¾¡77ÇÔ3Ê¬¤±¤Î5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2023Ç¯5°Ì¡¢2024Ç¯6°Ì¤È3Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëB¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ø¸þ¤±¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡ËÀë¸À¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤Î2Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æº£µ¨¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤ÏÄãÌÂ¤«¤é¤ÎÂÇÇË¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë