J2サガン鳥栖は5日、U―22（22歳以下）日本代表のFW新川志音（18）が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離れることになったと発表した。移籍先など詳細については「正式に決定次第、改めてお知らせする」としている。

新川は鳥栖の下部組織出身で、昨年2月から「2種登録」でプレーし、同年10月にプロ契約を締結。J2リーグ戦33試合に出場し、チーム3位の5得点をマークした。

海外移籍を含めた去就が注目されていたが、同年12月に契約を更新。クラブを通じ「来季もこのクラブで戦えることに大変うれしく思います。チームの勝利に貢献できるように全力を尽くして頑張ります！ 共に戦ってください！！！」とコメントしていた。

鳥栖は昨シーズン、J1復帰を目指しながらリーグ8位に沈んだ。2月開幕の明治安田J2・J3百年構想リーグと8月からのJ2リーグ戦で優勝を目指すチームにとって、若きエースの離脱は痛手となる。

チームはこの日、佐賀県鳥栖市の駅前不動産スタジアムで今季初の全体練習を行った。取材に応じた小菊昭雄監督は、新川の離脱について「自分も（知らされたのが）今日の朝だった」と驚きを隠せない様子ながらも、「彼の夢だった海外でのプレーと、より高みを目指していくチャンスが得られたら私自身も非常にうれしく思う。正式に決まったら本人におめでとうと伝えたい」とエールを送った。（山崎清文）