途中出場からわずか５分で劇的同点弾。フルアム30歳MFの「えげつないシュート」にファン驚き「異次元すぎる」「これは凄い」
30歳MFのスーパーゴールに驚きの声があがった。
現地１月４日に開催されたプレミアリーグ第20節で、フルアムはホームでリバプールと対戦。２−２の引き分けに終わった。
この試合でチームを救ったのが、90＋２分にサシャ・ルキッチに代わって投入されたハリソン・リードだ。１−２のビハインドで迎えた90＋７分、左サイドのケビンからボックス手前でパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈なシュートをゴール右上に突き刺した。
ドローに持ち込む一発。試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが「敵も味方も呆気にとられる 劇的な展開で試合は振り出しに」などと題し、得点シーンを公開すると、「これは凄い」「衝撃的すぎる」「あまりにも理不尽ゴール」「えげつないシュート」「異次元すぎる」「うますぎ」「何回みてもエグイな」「年間最優秀でもおかしくない」「キーパーはノーチャンス」「ゴラッソすぎる」といった声があがった。
リードにとって嬉しい今季初得点が称賛された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】投入からわずか５分後！ フルアムMFが決めた圧巻のミドルシュート！
現地１月４日に開催されたプレミアリーグ第20節で、フルアムはホームでリバプールと対戦。２−２の引き分けに終わった。
この試合でチームを救ったのが、90＋２分にサシャ・ルキッチに代わって投入されたハリソン・リードだ。１−２のビハインドで迎えた90＋７分、左サイドのケビンからボックス手前でパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈なシュートをゴール右上に突き刺した。
リードにとって嬉しい今季初得点が称賛された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】投入からわずか５分後！ フルアムMFが決めた圧巻のミドルシュート！