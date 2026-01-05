タレント上沼恵美子（70）が5日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」について語った。

「紅白見た！構成見たかってん。良かったよね、すごいと思った」と上沼。どこが特に良かったかを問われ、「永ちゃん！矢沢さんがもう！コンサート見たことなかったんだけど、抜群だった！すてき」と褒めちぎった。

「紅白出してくれてありがとう、みたいなことも言われて。てっちゃん、見習いなさい！あの礼儀正しさを」と、シャンプーハット・てつじに言い放ち、「ああならなあかんねんって。ああやって年を重ねなあかんねんで…“はい！”。私が自分に言うてます」と、自身にも言い聞かせた。

また、「最後の出演となった郷ひろみさんが良かった！ずっと走ってはったもんな。今回も走り回ってさ、スタイルもええし。歌もうまいですよ。きれいだし」と称賛した。

さらに、最後に登場した松田聖子についても「あんな白いドレス似合いますか、60（歳）回って。老けてないってことなのよ。どないしたん？ってことになってないやんか、顔もスタイルも。すてきだったわあ」と驚きを込めた。

旧知の天童よしみについても「良かったよ。言いますわ、天童さん！あなたは楽譜の隅々まで歌うね。だから好きやねん、ベテランなのに。なかなかでけへんねんで、ちょっと飛ばしたりずらしたりするもんやねん。あらためて歌唱力、感動しました。レコーディングの時と変わらないような歌い方をしてくれるから気持ちがいい」と語った。

その後も「いい人だらけで…」と感想が止まらず、「米津玄師！あの演出良かった！この人か、米津さんって…と。華がある。ヒット飛ばしてる静かなアーティストは深みが違うね」と評した。

「とにかくすばらしい紅白でした、大みそかにはやっぱり必要やなと思った。やめなあかん、マンネリで…って言うてたけど違う！そんなことないな。演出があか抜けて、昔どおりじゃないのがいいね。お祭りでした、キラキラでした。いいもん見せてもらった」と総括していた。