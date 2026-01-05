ベネズエラとの国境に近いコロンビア・ククタ市＝4日/Schneyder Mendoza/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は4日、南米コロンビアに対する軍事作戦を示唆し、「メキシコは行動を起こさなければならない」と述べた。米国はこれより前、ベネズエラに対する大規模な攻撃を実施して同国のマドゥロ大統領を拘束しており、強気の姿勢を強めた形だ。

トランプ氏は、大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に対し、「コロンビアも非常に病んでいる。コカインを製造して米国に売るのが好きな病的な男が統治しているが、彼はそう長くは続かないだろう」と語った。

トランプ氏は「我々のビジネスは、周辺に発展可能で成功し、石油の産出が自由に認められている国々を持つことだ」と述べ、「価格が下がる。これは我が国にとって良いことだ」と言い添えた。

こうした発言をめぐり記者から将来コロンビアで「作戦」が行われる可能性を意味するのかと問われると、トランプ氏は「良い考えだと思う」と答えた。

トランプ氏は米国の南に位置する隣国メキシコにも言及し、薬物がメキシコから大量に流入しているとして、メキシコに対しても何らかの対策を講じなければならないとの見方を示した。

トランプ氏は、米軍による支援をメキシコのシェインバウム大統領に繰り返し申し出てきたとし、シェインバウム氏が「少し怖がっている」と語った。

一方で、トランプ氏は前日の発言を繰り返し、キューバについては「崩壊するだろう。我々が何らかの行動を起こす必要はないと思う」と語った。