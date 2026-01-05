複数の凶器を使用か？茨城ネイリスト妊婦殺害　玄関先に残された大量の血痕　発見2時間前に「今から帰る」と夫に電話

2025年12月31日、茨城県水戸市のアパートで、ネイリスト・小松本 遥さん（31）が殺害された事件。

司法解剖の結果、死因は頭部打撃と首を刺されたことによる外傷性ショックと判明しました。小松本さんはアパートで夫と2人暮らしをしており、妊娠中だったといいます。

近隣住民：

（住んで）60年以上だけど…。（事件なんて）めったにないからね。

近隣住民：

こんなことがあって…やっぱり怖い。

事件などめったに起きないという閑静な住宅街で起きた、凄惨な事件。

警察によると、小松本さんは現場のアパートの玄関に倒れているのが発見され、首に刃物による刺し傷と、頭部に鈍器のようなものとみられる傷があることから、複数の凶器が使われた可能性があるといいます。

さらに、小松本さんは妊娠中で、抵抗した際にできる防御創とみられる切り傷やあざも十数カ所あったといいます。

玄関に残されたおびただしい量の血痕

大晦日の正午すぎから自宅にいたという小松本さんは、夕方に外出しました。同じ頃、夫も仕事へ行ったといいます。

午後5時前、小松本さんは外出先から夫に「今から帰る」と電話かけていますが、その後、夫が帰宅し倒れている小松本さんを発見したのが午後7時すぎ。小松本さんは、この約2時間の間に事件に巻き込まれたとみられています。

現場の状況などから、小松本さんは何者かに玄関で突然襲われた可能性が高いといいます。さらに取材で、玄関には大量の血痕があり壁にも血痕が付着していたことが分かりました。

凶器は見つかっておらず、犯人が持ち去った可能性が高いと言うことです。

警察は、捜査員90人体制の捜査本部を設置し、逃げた犯人の行方を追っています。

また、有力な手がかりとなる情報提供には5万円の報奨金を支払うとし、フリーダイヤル（0120-008-376）を設置し情報提供を求めています。

(「サン！シャイン」 1月5日放送)