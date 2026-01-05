ジャーナリスト増田ユリヤ氏は5日、月曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。自身の夫がかつて、メキシコでプロレスラーをしていたと明かし、出演者がびっくりする場面があった。

番組では、4日に東京ドームで行われた新日本プロレスの棚橋弘至の引退試合や、2021年東京五輪柔道男子100キロ級金メダリスト、ウルフアロンのデビュー戦を詳報した。MCの大下容子アナウンサーに「ご主人がプロレス大好きでいらっしゃるそうですね」と問われた増田氏は「はい。昨日も見に行っていましたし、毎年のように行っています。私はすっかり忘れていたんですが、結婚した当初に1、2回行ったことがあるようですが、格闘技みたいなものを見ているのが苦手な方なので…」と、自身と対照的に夫が大のプロレスファンであることを打ち明けた。

さらに「夫はその昔、メキシコでプロレスラーとしてデビューしたこともあるようで」と告白。大下アナは「初耳です！」と述べ、ともに番組進行を担当する佐々木亮太アナウンサーも「えええ？」と驚き、「プロレス、ルチャですね？すごいですね」と、メキシコでプロレスが「ルチャリブレ」と呼ばれることを念頭に、増田氏に問いかけた。 増田氏は「そうなんです。（現地で）リングネームも「カミカゼトーキョー」とか付けてもらって、テレビ番組にもなったりしているのを、結婚するまで知らなかったんです」と、メキシコでプロレスラーとして活躍していた夫の華麗な経歴を打ち明けた。

また、「（夫は）棚橋選手の小さい写真を机の上に飾ったり、あと、うちにはマスクがいっぱいあるんです」とも述べ、再び「えええ？」と驚く大下アナに「すみません。変なうちなんです、うちは」と、笑いながら口にした。

気を取り直した大下アナが「（ご夫妻は）非常に国際派ですね。増田さんもジャーナリストとして世界をまたにかけ、ご主人もマスクをかぶってメキシコで…」と水を向けると、増田氏は「そう言っていただけるとうれしいです。（夫のことは）あとからビデオを見て知りました」と応じていた。