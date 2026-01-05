【買い物いらず】鶏むね×玉ねぎ×にんじんのバター蒸し。鶏胸しっとりの裏技も！

鶏胸肉をふっくら柔らかく仕上げたいなら、火加減控えめの〈蒸し煮〉が正解。

玉ねぎとにんじんの甘み、決め手のバターが加わって、あっさりしながらも満足感のある味わいに。家にあるものでさっと作れるのも嬉しいところです♪

『鶏胸肉とにんじんの蒸し煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（大）……1枚（約250g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にんじん（小）……1本（約100g）

塩……小さじ1/2（鶏肉用）、少々（仕上げ用）

こしょう……少々（鶏肉用）、少々（仕上げ用）

小麦粉……大さじ1

バター……20g

白ワイン（または酒）……1/4カップ

作り方

（1）下準備する

・玉ねぎは縦に薄切りにする。

・にんじんは皮をむき、幅3mmの輪切りにする。

・鶏肉は皮を取り、縦半分に切ってから横に幅1cmのそぎ切りにする。塩小さじ1/2、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。

（2）炒め、蒸し煮にする

フライパンにバターを中火で溶かし、鶏肉を入れる。弱めの中火にして2分、上下を返して1分焼く。玉ねぎ、にんじんを加えて炒め合わせ、バターがなじんだら白ワインを加える。中火で1分炒め、水1/4カップを加えてふたをし、弱めの中火で5分蒸し煮にする。塩、こしょう各少々で味をととのえる。

おいしく作るコツ

火を通しすぎるとパサつきがちな鶏胸肉ですが、小麦粉をまぶし、弱めの火加減で火を通すと、堅くなりにくく、しっとり柔らか。

パサつきがちな鶏胸肉も、蒸し煮なら驚くほどしっとり。おなじみの食材で作れるから、買い物に行けない日の選択肢として、覚えておきたい一品です。

藤野 嘉子フジノ ヨシコ 教えてくれたのは… 料理家 香川栄養専門学校に在学中から、料理研究家や料理番組のアシスタントを務め、独立。３人の子育て経験もいかした家庭で作りやすいレシピに定評がある。料理の基本からアイディア料理まで、多岐にわたる提案と明るい人柄が支持を集めている。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）