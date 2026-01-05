【買い物いらず】鶏むね×玉ねぎ×にんじんのバター蒸し。鶏胸しっとりの裏技も！
鶏胸肉をふっくら柔らかく仕上げたいなら、火加減控えめの〈蒸し煮〉が正解。
玉ねぎとにんじんの甘み、決め手のバターが加わって、あっさりしながらも満足感のある味わいに。家にあるものでさっと作れるのも嬉しいところです♪
『鶏胸肉とにんじんの蒸し煮』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（大）……1枚（約250g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
にんじん（小）……1本（約100g）
塩……小さじ1/2（鶏肉用）、少々（仕上げ用）
こしょう……少々（鶏肉用）、少々（仕上げ用）
小麦粉……大さじ1
バター……20g
白ワイン（または酒）……1/4カップ
作り方
（1）下準備する
・玉ねぎは縦に薄切りにする。
・にんじんは皮をむき、幅3mmの輪切りにする。
・鶏肉は皮を取り、縦半分に切ってから横に幅1cmのそぎ切りにする。塩小さじ1/2、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
（2）炒め、蒸し煮にする
フライパンにバターを中火で溶かし、鶏肉を入れる。弱めの中火にして2分、上下を返して1分焼く。玉ねぎ、にんじんを加えて炒め合わせ、バターがなじんだら白ワインを加える。中火で1分炒め、水1/4カップを加えてふたをし、弱めの中火で5分蒸し煮にする。塩、こしょう各少々で味をととのえる。
おいしく作るコツ
火を通しすぎるとパサつきがちな鶏胸肉ですが、小麦粉をまぶし、弱めの火加減で火を通すと、堅くなりにくく、しっとり柔らか。
パサつきがちな鶏胸肉も、蒸し煮なら驚くほどしっとり。おなじみの食材で作れるから、買い物に行けない日の選択肢として、覚えておきたい一品です。
香川栄養専門学校に在学中から、料理研究家や料理番組のアシスタントを務め、独立。３人の子育て経験もいかした家庭で作りやすいレシピに定評がある。料理の基本からアイディア料理まで、多岐にわたる提案と明るい人柄が支持を集めている。
（『オレンジページ』2026年1月2日号より）