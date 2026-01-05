

NakamuraEmi

シンガーソングライターのNakamuraEmiがメジャーデビュー満10周年となる1月20日に新曲「UBU」をリリースすることが決定し、合わせてジャケット写真も公開された。

【写真】公開されたNakamuraEmi「UBU」ジャケ写

明日1月6日（火）のZIP-FM「get ready」（12時00分-15時00分）にゲスト出演と共に「UBU」を初オンエアすることも決定した。セルフライナーノーツも公開されている。

1月31日にはUVERworldとの2マンライブ『NakamuraEmi 10th Anniversary 「背負い投げ 4本目」』がKT Zepp Yokohamaで開催される。

セルフライナーノーツ

2025年はデビュー10年目となり、感謝と祝福に包まれたありがたい１年でした。

そして実際の10周年が2026年、今感じていることは「この10年よりも面白くするにはどーすんの？」ということでした。

きっとその根本は " 言葉に敏感・ビビリ・ネガティブ " な自分の弱さを面白がっていくことかなと感じています。

自分の弱さに気づいて新しい自分が生まれて、そして干物みたいに濃くなっていく人生。そんな純粋な自分で音楽のそばにいたいなという思いが曲になりました。

あなたが忘れた頃に、ポッとまた私の曲を聴いてくれて 「アイツまだ歌ってたんだ、いい味出てきたね〜」そんな周年をこれから迎えられるよう、10周年も挑戦を続け、新しい自分に出会っていきたいです。