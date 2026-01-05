東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
RatingDog非製造業PMI（12月）10:45
結果 52.0
予想 52.0 前回 52.1
※要人発言やニュース
【日本】
植田日銀総裁
見通し実現していけば引き続き政策金利引き上げ
緩和度合いを適切に調整することが息の長い経済成長につながる
【その他】
トランプ米大統領がベネズエラのマドゥロ大統領を逮捕し同国を運営すると発表
ベネズエラは今や死んだ国、ベネズエラへの再攻撃は不要
メキシコは行動起こさなければならない、カルテルが非常に強力
キューバは衰退しており米国の行動必要ない、コロンビアは非常に病んでいる
中国、ロシア、ブラジル、メキシコ、キューバ、コロンビアが米国の南米国への介入を非難
中国「世界の警察として行動することはできない、中国は国際社会と協力する用意」
※中国はベネズエラ原油の最大の輸入国
※ベネズエラ原油生産量は世界の供給量の1%未満
【米国】
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁
年後半に小幅利下げが適切になる可能性、現在の政策は依然として「やや引き締め的」
年前半はインフレ高止まりする可能性が高いが、年後半には2%前後に落ち着くだろう
【中国】
国営ファンドが中国半導体大手SMICの株式保有比率を4.79%から9.25%に引き上げ
DeepSeekが論文発表、OpenAIのような米企業と競争できる能力を持っていると主張
