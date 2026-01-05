小芝風花「カッパちゃんを、、」 “編み物”シリーズの新作に反響「センス良すぎ」「発想が素晴らしい」「可愛すぎる」
俳優の小芝風花（28）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.9」と題し、新作の編み物作品を公開した。
【写真】「センス良すぎ」「発想が素晴らしい」小芝風花が披露した新作の“カッパちゃん”
小芝はこれまでにも「編み物日記」として多数の作品を公開。人気ゲーム『ピクミン』風の編み物キャップや手編みのバッグを披露し、その腕前が話題になっていた。
今回披露した“新作”は、「カッパちゃん」と称されたティッシュケース。濃い緑色の筒型の本体に、目とカッパのような黄色い口、手足が付けられた可愛らしいデザインとなっており、また写真には「あけましておめでとう」とメッセージが添えられている。
この投稿にファンからは「ティッシュケース可愛すぎる 欲しすぎる!!!!」「センス良すぎです 欲しい！」「今年もいろんな作品でふーちゃんを見られる事を楽しみにしてるよー」「めっちゃかわいいです 発想が素晴らしいですね」「カッパの表情かわいすぎます」など、多くの反響が寄せられている。
