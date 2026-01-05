「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、フィットクルー<469A.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



昨年１２月２５日の取引終了後に、Ａｓｃｅｎｄｅｒｓ（東京都品川区）が運営するグループレッスン型ピラティススタジオ運営事業（４ブランド１１店舗）の譲受に向けた基本合意書を締結すると発表した。リカーリング収益基盤の拡充や事業領域の拡大を通じた事業基盤の強化を図るのが狙い。なお、譲受事業の経営成績は、フィットクルの２５年１１月期売上高の１０％未満（２５年１２月１２日時点の予想で２９億４７００万円）、経常利益（同２億８３００万円）の３０％未満となる見通し。



同社は昨年１２月１２日に東証グロース市場に上場した企業で、直近ＩＰＯ銘柄ならではの値動きの軽さもあって、同件を発表後に株価は１２月３０日まで３連騰。年明け１月５日も一時前年末比４９１円（１７．１％）高の３３６０円に上昇しており、こうした動きが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS