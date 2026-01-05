浦和MF本間至恩がC大阪への期限付き移籍を延長「もっと成長し大きくなった姿をみなさんに見せられるように」
浦和レッズは5日、セレッソ大阪へ期限付き移籍しているMF本間至恩について、移籍期間が2026年6月30日まで延長されることを発表した。浦和と対戦する公式戦には出場できない。
本間はベルギーでのプレーを経て2024年7月に浦和へ加入し、昨年3月にC大阪へ期限付き移籍。昨年はJ1で18試合に出場した。浦和を通じて「なかなかみなさんの前で自分のプレーをみせることができていませんが、自分自身もっと成長し大きくなった姿をみなさんに見せられるように頑張ってきます。応援よろしくお願いします」とコメント。C大阪を通じては以下のように伝えている。
「2026シーズンもセレッソ大阪のユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。自分自身のクオリティーをあげて、皆さんの前で1つでも多くの勝利を届けられるように自分の全てを出し常に全力で戦います。応援よろしくお願いします」
本間はベルギーでのプレーを経て2024年7月に浦和へ加入し、昨年3月にC大阪へ期限付き移籍。昨年はJ1で18試合に出場した。浦和を通じて「なかなかみなさんの前で自分のプレーをみせることができていませんが、自分自身もっと成長し大きくなった姿をみなさんに見せられるように頑張ってきます。応援よろしくお願いします」とコメント。C大阪を通じては以下のように伝えている。
「2026シーズンもセレッソ大阪のユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。自分自身のクオリティーをあげて、皆さんの前で1つでも多くの勝利を届けられるように自分の全てを出し常に全力で戦います。応援よろしくお願いします」