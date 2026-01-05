日本体育大FWスタチオーリ・ミケーレが甲府内定「一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう」
ヴァンフォーレ甲府は5日、日本体育大FWスタチオーリ・ミケーレ(4年)の2026年加入内定を発表した。
イタリア人の父親とブラジル人の母親を持つミケーレは横河武蔵野FC U-18から日本体育大に進学。昨年は関東大学リーグで16試合2得点を記録し、全日本大学サッカー選手権では全国3位を経験した。
甲府を通じて「日本で生まれ育ち、小さい頃からプロで活躍することを夢見ていました。この伝統あるクラブでプロのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくださった家族、指導者の方々、関係者の皆さまに心より感謝しています。一日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、全力で取り組んでいきます。応援のほどよろしくお願いいたします」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FWスタチオーリ・ミケーレ
■生年月日
2003年10月6日(22歳)
■国籍
イタリア
■出身地
東京都
■身長/体重
178cm/76kg
■経歴
東根少年サッカークラブ-世田谷フットボールクラブU-15-ACミラン佐倉-横河武蔵野FC U-18-日本体育大
