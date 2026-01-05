岡山の新シーズン背番号が決定、青森山田から加入のGK松田駿は13番!! 55、66、77、88、99番に各選手
ファジアーノ岡山は5日、明治安田J1百年構想リーグの選手背番号を発表した。
青森山田高から加入するGK松田駿は13番に決定。MF山根永遠(←横浜FC)は88番、MF西川潤(←C大阪)は66番を背負う。
以下、全選手の背番号
1 GK レナート・モーザー(←コリング)
2 DF {{工藤孝太}
3 MF 藤井海和
4 DF 阿部海大
6 DF 大森博(←徳島)
7 MF 竹内涼
8 MF 江坂任
13 GK 松田駿
14 MF 田部井涼
17 MF 末吉塁
18 DF 田上大地
22 FW 一美和成
24 MF 藤田息吹
26 MF 本山遥
27 MF 木村太哉
28 MF 松本昌也
30 FW 末宗寛士郎
31 DF 千田遼
32 MF バイゴリア・ユウト
33 MF 神谷優太
35 FW 高橋旺良
40 FW 河野孝汰(←山口)
41 MF 宮本英治
43 DF 鈴木喜丈
48 DF 立田悠悟
51 MF 白井康介(←FC東京/期限付き)
52 GK 濱田太郎(←大分)
55 DF 藤井葉大(←讃岐/レンタル復帰)
66 MF 西川潤(←C大阪)
77 GK 川浪吾郎
88 DF 山根永遠(←横浜FC)
98 FW ウェリック・ポポ
99 FW ルカオ
青森山田高から加入するGK松田駿は13番に決定。MF山根永遠(←横浜FC)は88番、MF西川潤(←C大阪)は66番を背負う。
以下、全選手の背番号
1 GK レナート・モーザー(←コリング)
2 DF {{工藤孝太}
3 MF 藤井海和
4 DF 阿部海大
6 DF 大森博(←徳島)
7 MF 竹内涼
8 MF 江坂任
13 GK 松田駿
14 MF 田部井涼
18 DF 田上大地
22 FW 一美和成
24 MF 藤田息吹
26 MF 本山遥
27 MF 木村太哉
28 MF 松本昌也
30 FW 末宗寛士郎
31 DF 千田遼
32 MF バイゴリア・ユウト
33 MF 神谷優太
35 FW 高橋旺良
40 FW 河野孝汰(←山口)
41 MF 宮本英治
43 DF 鈴木喜丈
48 DF 立田悠悟
51 MF 白井康介(←FC東京/期限付き)
52 GK 濱田太郎(←大分)
55 DF 藤井葉大(←讃岐/レンタル復帰)
66 MF 西川潤(←C大阪)
77 GK 川浪吾郎
88 DF 山根永遠(←横浜FC)
98 FW ウェリック・ポポ
99 FW ルカオ