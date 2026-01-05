野球を続けたいなら私立がいい？ 息子の入塾を決めたけど、夫は妻に丸投げで
低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく…。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで一家は幸せいっぱいの生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情を描くエピソードをお送りします。
同じタワマンに住む香織に話を聞いて、子どもの入塾という選択肢を検討する舞。
早速息子を体験テストに連れていきますが…。
■◆伸びしろ
慣れない土地で頑張っているのは、夫も妻と一緒。でも、相談すらできないなんて…。
もし同じ状況になってしまったら、あなたはどうしますか？
