TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式SNSが更新され、宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開された。

【画像】宮舘涼太の異なる雰囲気をまとった3コーデ

今回の投稿は、2025年に番組に登場したゲストとの交流を振り返る内容となっており、異なる雰囲気をまとった宮舘の姿が並ぶ構成となっている。

■ミリタリージャケットで見せるロイヤルな表情

上段の写真では、耳の出るショートヘアにカモフラージュ柄のミリタリージャケットを着用した宮舘が登場。相席スタート・山添寛とともに番組ロゴに手を添え、ロイヤルな笑顔を浮かべている。

■古着Tシャツ×デニムのラフな装い

中段の写真では、ナチュラルな横分けヘアに古着Tシャツとデニムパンツを合わせたラフなコーディネートを披露。Tシャツの袖をまくり、デニムはインスタイルに。ゴールドのチェーンネックレスがさりげないアクセントとなっている。

パンサー・向井慧と向かい合いながら腕を差し出す様子は、柔らかな笑顔とリラックスした雰囲気が際立つ1枚だ。

■ボディラインをなぞるポロセーター姿も

下段の写真では、前髪を下ろしたヘアスタイルに、グレーのポロセーターのボタンを開けてすっきりと着こなした宮舘の姿が収められている。ビビる大木と並んで手を広げたポーズを決めており、品のある佇まいが印象に残る。

SNSでは「どれもいい写真」「ビジュ良すぎ」「笑顔がかわいい」「ガタイが良くて恋」「胸板の厚みにときめく」「二の腕の筋肉が魅惑的」「ただただ最高」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太、3コーデの別カット