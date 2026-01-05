大河ドラマ『豊臣兄弟！』仲野太賀＆池松壮亮ら、生誕の地・名古屋で初回放送を見届ける
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』のパブリックビューイングイベント「グランドプレミア in 愛知・名古屋」が4日、愛知県名古屋市で開催された。
【画像】『豊臣兄弟！』登場人物たちの場面写真
同日放送がスタートした『豊臣兄弟！』は、天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く、下剋上サクセスストーリー。弟・秀長（ひでなが）を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く。
愛知県名古屋市中村区が豊臣兄弟が生まれ育った地とされており、縁の地で行われた今回のイベント。主演の小一郎（のちの秀長）役・仲野太賀、藤吉郎（のちの秀吉）役・池松壮亮をはじめ、浜辺美波、白石聖、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜ら主要キャストが登壇し、初回放送を来場者とともに見届けた。
初回放送を終えた後、仲野は「オファーをいただいた日から数年、ついに第1回を全国の皆様に見ていただける時が来たんだ、という感動で、今日は本当に胸が高鳴りました。ステージで会場の皆さんの熱気をじかに感じて、僕たちの作ってきた『豊臣兄弟！』の“体温”みたいなものが伝わったのかなと思えたのも、すごくうれしかったです」とコメント。
ドラマ制作では、放送直後に観客の反応を直接感じる機会は多くないだけに、パブリックビューイングの様子を目の当たりにして、「ものづくりの醍醐味をかみしめて、ジンときました。素晴らしい幕開けを名古屋の地で迎えることができて、最高の気分です。今日、皆さんからもらったパワーを糧に、このチームで最高の作品を作っていきたいと思いますので、今後とも、どうぞ宜しくお願いします！」と今後の意気込みを語った。
池松は、「これまでにも『豊臣兄弟！』という作品にとって大きなイベントがありましたが、今作がついに外に出て、皆様に見ていただけたという意味で、今日この日は、本当に大きな大きな節目の日でした。豊臣兄弟が生まれ育ったこの中村の地で、ご来場の皆様に初回の放送を見届けていただけたことに、心から感謝しています」と、しみじみ。
さらに「皆さまからいただいた拍手や笑顔は、我々キャスト、スタッフ、チームみんなの力になって、必ず作品に乗っていくものだと思いました。また明日から、一年間面白いドラマをお届けできるようみんなで頑張っていきますので、是非これからもご覧いただけたら幸せです」と呼びかけた。
なお、トークショーの模様は、『豊臣兄弟！生誕地からプレミアムトーク』として、NHK総合で10日（後2：05〜2：50）に中部7県向け、17日深夜（＝18日 前0：10〜0：55）に全国放送を予定している（※NHK ONEで見逃し配信予定）。
【画像】『豊臣兄弟！』登場人物たちの場面写真
同日放送がスタートした『豊臣兄弟！』は、天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く、下剋上サクセスストーリー。弟・秀長（ひでなが）を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く。
愛知県名古屋市中村区が豊臣兄弟が生まれ育った地とされており、縁の地で行われた今回のイベント。主演の小一郎（のちの秀長）役・仲野太賀、藤吉郎（のちの秀吉）役・池松壮亮をはじめ、浜辺美波、白石聖、坂井真紀、宮澤エマ、倉沢杏菜ら主要キャストが登壇し、初回放送を来場者とともに見届けた。
ドラマ制作では、放送直後に観客の反応を直接感じる機会は多くないだけに、パブリックビューイングの様子を目の当たりにして、「ものづくりの醍醐味をかみしめて、ジンときました。素晴らしい幕開けを名古屋の地で迎えることができて、最高の気分です。今日、皆さんからもらったパワーを糧に、このチームで最高の作品を作っていきたいと思いますので、今後とも、どうぞ宜しくお願いします！」と今後の意気込みを語った。
池松は、「これまでにも『豊臣兄弟！』という作品にとって大きなイベントがありましたが、今作がついに外に出て、皆様に見ていただけたという意味で、今日この日は、本当に大きな大きな節目の日でした。豊臣兄弟が生まれ育ったこの中村の地で、ご来場の皆様に初回の放送を見届けていただけたことに、心から感謝しています」と、しみじみ。
さらに「皆さまからいただいた拍手や笑顔は、我々キャスト、スタッフ、チームみんなの力になって、必ず作品に乗っていくものだと思いました。また明日から、一年間面白いドラマをお届けできるようみんなで頑張っていきますので、是非これからもご覧いただけたら幸せです」と呼びかけた。
なお、トークショーの模様は、『豊臣兄弟！生誕地からプレミアムトーク』として、NHK総合で10日（後2：05〜2：50）に中部7県向け、17日深夜（＝18日 前0：10〜0：55）に全国放送を予定している（※NHK ONEで見逃し配信予定）。