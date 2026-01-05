成宮寛貴「運命的なものを感じた」8年ぶり俳優復帰を後押しした恩人とは 再会秘話明かす
【モデルプレス＝2026/01/05】俳優の成宮寛貴が、1月4日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演。8年ぶりの俳優業復帰を後押しした、恩人との再会の様子を振り返った。
2000年に宮本亞門氏演出の舞台「滅びかけた人類、その愛の本質とは…」でデビューした成宮。2016年12月に芸能界から引退を発表したが、2025年3月にABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』で8年ぶりに俳優業に復帰を果たした。この日は、占いを受けるなかで「出会いだったり、再会だったり、こんな偶然あるんだなって」と1月8日より東京・紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYAにて上演される自身の主演舞台「サド侯爵夫人」で演出を手がける宮本氏と再会した時の様子を振り返った。
成宮は「俳優をもう1回やろうと思った時に（宮本氏）に海でバッタリ会った」と告白した。ある日、海にジャズを聞きに行くと「そこに座ったら宮本亜門さんがいた。『お久しぶりです』みたいな」と宮本氏との再会の瞬間を説明。その際に「俳優復帰しようと思っていて」と話したところ「次の食事会で『舞台やりませんか？』」と宮本氏から声を掛けられたという。宮本氏との再会について成宮は「帰ってきたって感じもして、すごく運命的なものを感じました」と語っていた。（modelpress編集部）
