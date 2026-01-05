¥Û¥Æ¥ë¤ËÅ¸¼¨¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¡¢¡Ö²«¶â¥¨¥ê¥¢¡×Àê¤á¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¡ÄCESÏ¢º¿ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î¾¡¼Ô¤ÏÃ¯¤«
¡ô¡¥6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²ÈÅÅ¡¦¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡ËÇîÍ÷²ñ¡Ö¾ÃÈñ¼Ô²ÈÅÅ¥·¥ç¡¼¡ÊCES2026¡Ë¡×¤Î³«Ëë2ÆüÁ°¡£Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊLVCC¡ËÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Å¸¼¨¤ÎºÇ½ª½àÈ÷¤Î¤¿¤á¹²¤¿¤À¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÏ©¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÂç·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤äÈÄ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Ö¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÅ£¤òÂÇ¤Ä²»¤¬Àä¤¨¤ºÊ¹¤³¤¨¤¿¡£°ìÉô¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ê¤ÉÂç·¿Å¸¼¨Êª¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¿·À½ÉÊ¤È¿·µ»½Ñ¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï»öÁ°¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£LG¥¤¥Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÈLG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÂç·¿¥·¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Î¹©»ö²áÄø¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤¿¡£LG¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ï¸ÜµÒ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â¿¤¯¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹½À®¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¤ÎÎ®½Ð¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ²ÈÅÅ´ë¶ÈTCL¤È¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Î¥Ö¡¼¥¹¤â¹©»öÃæ¤Î¶è´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¥·¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢Å¸¼¨¾ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¢¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÅ°Äì¤·¤Æ½ÐÆþ¤ê¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¡Ö³«ËëÄ¾Á°¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÅ¸¼¨ÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï´ë¶ÈÊÌÅ¸¼¨¾ì¤Î°ÌÃÖ¤ÎÊÑ²½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Û¡¼¥ëÃæ¿´¤Ë3368Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÌó1019ÄÚ¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ëºÇÂçµ¬ÌÏ¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬¥¦¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈÅ¸¼¨´Û¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬Âà¤¤¤¿¾ì½ê¤òÀê¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ²ÈÅÅ´ë¶ÈTCL¤À¡£¥Ö¡¼¥¹Á°Êý¤ÎÅ·°æ¤Ë¤ÏÂç·¿¶ÊÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¹½Â¤Êª¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖAiMe¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖAiMe¥é¥ó¥É¡×¤ò½àÈ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¡¼¥¹¤ÎÊÒÊý¤Ë¤ÏTCL¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¶õ´Ö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¶È³¦¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹½Ð²ÙÎÌ¤Î12¡ó¤òÃæ¹ñ¤¬Àê¤á¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¤ÎTCL¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÃæ¹ñ²ÈÅÅ´ë¶È¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¿¶õ´Ö¤Ë¤ÏÄ¹Æú¤ÈKling¡¢Tuya¡¢Even Realities¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤Î²ÈÅÅ¡¦IT´ë¶È¤¬Æþ¤ë¤Ê¤ÉÏ¢º¿Åª¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡´ë¶È¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ï1Ç¯Á°¤ÎCES2025¤ÇSK¥°¥ë¡¼¥×¤¬Åý¹çÅ¸¼¨´Û¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾ì½ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÈLG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿LVCCÅ¸¼¨´Û¤Ïº£Ç¯¡¢Ãæ¹ñ´ë¶ÈÃæ¿´¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤ëÍÍÁê¤À¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬Ã±ÆÈÅ¸¼¨´Û¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢CES¤ÎÃÏ°Ì¤¬°ÊÁ°¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬ÈñÍÑ¤ò¸º¤é¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨¾ò·ï¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤ÎÃ±²Á¤¬LVCCÅ¸¼¨¾ì¤è¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¶õ´Öµ¬ÌÏ¼«ÂÎ¤â4628Ö¡ÊÌó1400ÄÚ¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈñÍÑ¤Èµ¬ÌÏ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÅ¸¼¨ÀïÎ¬¤ÎÊÑ²½¤È¸«¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÎLVCCÅ¸¼¨¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤¬Ê¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ´ÑÍ÷µÒ¤¬Åý¹çÅª¤ÊAI·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÃ±ÆÈ¤ÎÂÎ¸³´Û¤ò³«¤¡¢»öÁ°¤Ë»²²Ã¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¡¢·Ð¸³Ë×ÆþÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÀïÎ¬¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£LVCC¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Û¡¼¥ë¤È¥¦¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤ÏÅÌÊâ¤ÇÌó20Ê¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÅÀ¤ÈÉÔÍø¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥À¥ì¥¤¥Ù¥¤¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ë´ÑÍ÷µÒ¤Ï¡Öµ÷Î¥¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ»öÁ°¿½ÀÁ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ö¡¼¥¹Ë¬Ìä¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£