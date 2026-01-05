【実食レポ】新年を彩るカラフル＆豪快メニュー！Eggs 'n Things「ハウオリフルーツパンケーキ」「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」
ハワイ発の人気カジュアルレストラン「Eggs ’n Things」に、2025年12月26日(金)から2026年1月20日(火)までの期間限定で、華やかで縁起のよい新年メニューが登場！
今回紹介するのは色とりどりのフルーツをたっぷり盛りつけた「ハウオリフルーツパンケーキ」と、豪快に焼き上げた海老が主役の「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」の2品。
どちらも見た目にも味にも新年の“おめでたさ”を詰め込んだメニューです。
Eggs ‘n Things「ハウオリフルーツパンケーキ」「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」
販売期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月20日(火)
取扱店舗：国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗
新年をお祝いする『ハウオリフルーツパンケーキ』は、パッションフルーツソースにマンゴーやイチゴなど5種類のフルーツをのせた彩り華やかなパンケーキ。
コクのあるふわふわホイップクリームと一緒にいただくのがおすすめです。
そして、新年にいただく縁起の良い食材として親しまれている “海老”を使った『ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ』が登場！
ガーリックが効いたボリュームのある一品で家族や友人とのシェアにも最適です。
ハウオリフルーツパンケーキ
価格：2,080円（税込2,288円）
※テイクアウト不可
見た目も味わいもハッピーな、新春にふさわしいスペシャルパンケーキ。
ふわふわ＆もっちり食感のパンケーキに、バナナ・ストロベリー・マンゴー・パイナップル・ブルーベリーの5種のフルーツを贅沢にトッピング。
さらに、山のようにこんもりと盛られたEggs ‘n Things定番のホイップクリームが華やかさを演出します。
甘さと酸味のバランスが絶妙なパッションフルーツソースが、全体の味をさっぱりと引き締めてくれるのもポイント。
見た目もボリュームもインパクト大で、フルーツ好きにはたまらない一品です。
ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ
価格：2,400円（税込2,640円）
テイクアウト販売価格：2,400円（税込2,592円）
プリッとした食感がたまらない殻付きの海老を、にんにくの香りを効かせてジューシーにグリル。
なめらかでコクのあるマッシュポテトの上にたっぷりとトッピングし、カリッと揚げたフライドオニオンを散らすことで、香ばしさと食感のアクセントもプラス。
日本では“長寿や幸運”を象徴する食材として親しまれる海老を、新年の願いを込めて楽しめるごちそうプレートです。
見た目のインパクトだけでなく、味のバランスも抜群で、食事としてもお酒のおともにもぴったり。ボリューム満点なのでシェアにもおすすめです。
新年を彩るカラフル＆豪快メニュー！
Eggs ‘n Things「ハウオリフルーツパンケーキ」「ニューイヤーズ ラッキーシュリンプ」の紹介でした。
