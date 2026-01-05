女優の名取裕子（68）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。椎間板ヘルニアを発症したことを明かす場面があった。

司会の黒柳徹子から「あなたはダイエットをなさって、3、4キロお痩せになったとか」と話を振られ「そうなんです」と打ち明けた。

昨年の人間ドックで肝臓の数値が「凄く悪く」、医師から痩せるように勧められたため、キノコ料理などを多く食べるようにした結果「3カ月続けたら、脂肪肝の数値が正常値に」なったという。

その際は歩くなどの運動も行ったが「歩いたりしてたら、今度は腰が痛くなっちゃって。椎間板ヘルニアとか言われちゃって」と苦笑した。

眼鏡を受け取りに眼鏡店を訪れたところ帰りに痛みを感じたとし「あっ、痛！と思ったら歩けなくなっちゃって。あららららって。びっくりしました」と名取。「歩けないんで、じりじりにじるように」タクシー乗り場へと何とかたどり着き家に帰ったが、翌日病院で診察を受けたところ、ヘルニアが判明したという。

「そんなにひどくはなかったんですけど、何か中腰とか変な形でずっと何かをしていたのがいけなかったみたい」と言い、一時は「つえついて歩いていた」と振り返った。

それでも「もうすっかり良くなっちゃって、今は」と笑顔。「時々痛い時は体操したりして。それぐらいで済んでいるんで」と平然と話したが、発症時は「その翌日にみんなと星空を見に行くツアーっていうのに申し込んでいたのに。ああダメだ、と思って。“私の分まで食べて来て！”って言って」と旅行をキャンセルしていたと笑ってみせた。