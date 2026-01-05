³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬Ç§¤á¤ëµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤È¤Ï¡ª¡©¡Ö¤½¤³¤Ï¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÅçÍÎÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤È¤È¤â¤ËYouTube¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¤ÎÀ¨¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÀõÂ¼¤«¤é¸«¤¿2ºÐ¾å¤ÎºäËÜ¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï¡©
¡¡ÀõÂ¼¤Ï¡Ö±Ë¤®¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Í¦¿Í¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÀõÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÊø¤·¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆ¨¤²Æ»¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ë¥À¥á¤Ê¤È¤¤Ï¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¡£Êø¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£