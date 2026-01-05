ラグビー・リーグワン1部の東京SGが5日、CTB中村亮土（34）とSH流大（33）の今シーズン限りでの現役引退を発表した。

同サイトでは「中村亮土・流大選手 今シーズン限りでの現役引退のお知らせ」とし、「この度、2025-26シーズンをもって、弊クラブ所属の中村亮土選手、流大選手が現役を引退します」と今季限りでの現役引退を発表した。

「両選手ともチームの主将を務めるなど、これまでチームへ大きな貢献をしてきました。両選手の意思を尊重し、シーズン途中のこのタイミングで、今シーズン限りでの引退発表となりました」と説明。

「今シーズンが現役最後のシーズンとなりますので、残り少ない機会となりますが、是非、両選手の雄姿を目に焼きつけに、スタジアムへお越しいただけますと幸いです」と呼びかけた。

ともにラグビーW杯19年日本大会、23年フランス大会で日本代表に名を連ねた。

◇流 大（ながれ・ゆたか）1992年（平4）9月4日生まれ、福岡県久留米市出身の33歳。9歳で競技を始め、熊本・荒尾高（現岱志高）、帝京大を経て15年にサントリー（現東京SG）入り。日本代表通算36キャップ。1メートル66、75キロ。

◇中村 亮土（なかむら・りょうと）1991年（平3）6月3日生まれ、鹿児島県鹿児島市出身の34歳。鹿児島実業、帝京大を経て14年にサントリー（現東京SG入り）入り。日本代表通算39キャップ。1メートル82、93キロ。