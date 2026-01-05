俳優の竹内涼真（３２）が５日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた同局系の主演ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」（１３日スタート。火曜、後９・００）の制作発表記者会見に井上真央（３８）、瀬戸康史（３７）、渡辺大知（３５）とともに出席した。

キャストは新年らしく和装で登壇。竹内は「おもしろいドラマができました。楽しみにしていてください」と自信をのぞかせた。

会見内で今年の抱負を問われると、竹内は「あと３センチくらい」と回答。「（あと３センチで身長が）１９０になります。（現在）１８７くらいまできていてあと３センチで１９０。いくならいきたい」と語り、「２０〜３０歳まで伸びたのでまだあるんじゃないかと」と伸びしろを信じており「２０２６年はプロフィールを１９０センチに変えます」と宣言した。

同作は第５６回江戸川乱歩賞を受賞した横関大氏の小説を連続ドラマ化。物語は竹内が演じる刑事の飛奈淳一は、進学と就職で離れていた故郷の警察署に異動となり、ある殺人事件を担当することに。容疑者として初恋の相手・岩本万季子（井上）と２３年ぶりの再会を果たす。

事件で使われた凶器は、自身と万季子を含めた幼なじみ４人で２３年前に埋めたはずの拳銃だった。捜査の中で、かつての仲間達とも再会し、誰にも言えない秘密と埋めたはずの罪が再び目の前に現れる。