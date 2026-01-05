お笑いコンビ・よゐこの濱口優、南明奈夫妻が、５日に更新されたＴＢＳラジオのポッドキャスト「はなさく生命Ｐｒｅｓｅｎｔｓ バービーのＩ’ｍ ＯＫ？」にゲスト出演した。

２人は２０１８年に結婚した。濱口は「お付き合いしてる時は２人で外食してることが多くて。その時に（南が）いっつも言うてたのが『結婚したら私、料理頑張る』と。『だから今は外食で。お仕事も忙しいし、外食でゴメンね』みたいな」と明かした。

実際に結婚した後は「メチャメチャ料理、そこから頑張ってくれてます」と濱口は絶賛。南は「頑張りましたよ。料理のアプリ、会員になりまして。３つ。お料理教室も何回か行きまして。やっぱりね、１８歳年上だし、健康にも気を付けてほしいなっていうので、ちょっと頑張ってます」と話した。

家での濱口は「洗い物担当」で、南は「調理には手を出さないでくださいって」と言っているという。料理はすべて南がつくる理由について、濱口は「無人島のイメージが強いみたいで…。やっぱりね、すぐ油で揚げてしまうんちゃうかっていうイメージがあるらしいんですよ」と、かつてテレビ朝日系で放送されていた「よゐこの無人島０円生活」で、取った魚を丸ごと油で揚げていたイメージが強いため、と説明していた。