三上悠亜、SKE48時代のミニスカ衣装姿公開「懐かしい」「アイドルオーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの三上悠亜が1月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。SKE48時代の衣装姿を公開した。
【写真】32歳美女「当時から完璧なプロポーション」SKE時代のミニスカ衣装姿
1月2日からSKE48初となる衣装展が開催されていることにちなみ、思い出の衣装について質問された三上。「緑の衣装！」とつづり、同グループに所属していた当時の衣装姿の写真を投稿した。ノースリーブのトップスと裾に星がデザインされた緑のミニスカートを着用した美しいスタイルが際立つショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「懐かしい」「破壊力すごい」「当時から完璧なプロポーション」「アイドルオーラ全開」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
