ばんばんざい・みゆ、甥っ子との密着ショットにファンほっこり「可愛くて仕方ないの伝わる」「愛に包まれてる」
【モデルプレス＝2026/01/05】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが1月4日、自身のInstagramを更新。甥っ子との2ショットを公開した。
【写真】26歳美人YouTuber「ほっこり」甥っ子と密着プラベショット
みゆは「happy new year」と記し、写真を複数枚投稿。雪が降る屋外で撮影したコート姿の写真や、甥っ子と2人でカメラを見上げるように写る仲良しショットなどを披露した。
また、自身のInstagramストーリーズで公開した写真には甥っ子の顔に人差し指を添える姿が収められており、「愛おしい甥っ子」と紹介していた。
この投稿に、ファンからは「癒される」「ほっこりする写真」「可愛くて仕方ないの伝わる」「愛に包まれてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆みゆ「愛おしい甥っ子」との2ショット披露
◆みゆの投稿に「可愛くて仕方ないの伝わる」と反響
