【ミスド×ゴディバ】55周年×100周年の限定ドーナツ5種を発売

ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は1月9日、チョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発したドーナツ全5種類を発売する。販売期間は2月中旬までを予定しており、順次販売終了となる。

今回登場するのは、ミスタードーナツとゴディバの節目を祝うアニバーサリーコレクション。2026年に日本創業55周年を迎えるミスタードーナツと、創業100周年のゴディバがタッグを組んだ特別企画となっている。

ミスド×ゴディバ ドーナツ5種

■ラインアップ（すべてテイクアウト・税込）

・生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ（291円）

・生ショコラフレンチ ノワール（270円）

・トリュフショコラドーナツ プラリネ（345円）

・トリュフショコラドーナツ ノワール（345円）

・ドゥショコラパイ（367円）

◆生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ

ミスタードーナツで人気のフレンチクルーラーをベースに、ゴディバと共同開発した「生ショコラフレンチ生地」を使用。ふんわり、しっとりとした口どけの良い生地で、キャラメルクリームとプラリネホイップをサンドした。仕上げにココアパウダーとチョコレートをあしらっている。

生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ

◆生ショコラフレンチ ノワール

「生ショコラフレンチ生地」をショコラ風味のグレーズでコーティングし、ホワイトチョコレートでデコレーション。シンプルながら濃厚なチョコレートの味わいが楽しめる。

生ショコラフレンチ ノワール

◆トリュフショコラドーナツ プラリネ

ゴディバのトリュフショコラから着想を得た、なめらかなくちどけの「トリュフショコラドーナツ生地」を使用。ガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートでコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングした。

トリュフショコラドーナツ プラリネ

◆トリュフショコラドーナツ ノワール

くちどけの良いトリュフショコラドーナツ生地に、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートで包み込んだ一品。仕上げにフレークチョコとココアパウダーをあしらっている。

トリュフショコラドーナツ ノワール

◆ドゥショコラパイ

デニッシュのようにサクサクとした食感が特徴のショコラパイ生地を使用。ビターな味わいの2種のショコラクリームを重ねて包み込み、焼き上げた。

ドゥショコラパイ

■テイクアウト専用「Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット」（1,450円）

「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」「生ショコラフレンチ ノワール」「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」の4種を各1個ずつ詰め合わせた、数量限定のテイクアウト専用セット。オリジナルボックスと紙袋付きで、1月9日から販売する。

テイクアウト専用「Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット」

※オリジナルボックスおよび紙袋代199円（税込）を含む

※上記以外の組み合わせは不可

ダスキンは「今年だけの特別なアニバーサリーコレクションをぜひお楽しみください」としている。