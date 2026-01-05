とろぷる食感の杏仁豆腐×マンゴーソース、冬限定「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」発売【ゴンチャ】
台湾発のティーカフェ『ゴンチャ』は、冬季限定ドリンク「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」を2026年1月6日から全国の店舗で発売する。
真っ白な杏仁豆腐と、マンゴーの鮮やかな色合いが重なり、まるで雪景色のような見た目が楽しめる一杯に仕立てた。◆雪見杏仁 マンゴーミルクティー
ICED/Mサイズ:税込670円
初登場となる「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」は、ゴンチャで人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせ、輝く雪景色をイメージした季節限定のドリンク。
フルーツの甘みを引き立てる、すっきりとした味わいの阿里山ウーロンティーをベースに、とろぷる食感の杏仁豆腐と芳醇なマンゴーソースを合わせた。杏仁豆腐のやさしい香りとまろやかな甘み、マンゴーソースの濃厚な味わいが楽しめる。
※追加トッピング2つまで可能。
ゴンチャ 雪見杏仁 マンゴーミルクティー〈トッピング「杏仁」も期間限定で登場〉
また、限定トッピング「杏仁」も同時発売する。ミルクティーやフルーツティーなど好みのドリンクに、リッチな食感と風味を追加できる。
◆杏仁(税込90円)
とろぷるの食感と、まろやかな甘み、さっぱりとした後味が楽しめる中華スイーツ。お茶と合わせると、デザート感がアップする。「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」や「黒糖 ブラックミルクティー」、「あまおう 和紅茶 ミルクティー」に合わせるのがおすすめだという。
ゴンチャ 限定トッピング 杏仁